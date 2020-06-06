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19:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Деонтей Уайлдер оправдал беспорядки в США

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер оправдал протесты и массовые беспорядки в США, отметив, что афроамериканцы «перестали молчать». Обращение спортсмен опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

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34-летний боксер подчеркнул, что черное население США систематически подвергалось разным формам насилия. «Раньше нас линчевали, жгли или хлестали. Теперь нас ждут тюрьма и убийства», — заявил он. Он вспомнил имена жертв полицейского насилия, отметив, что они пострадали за то, что «просто были собой».

«Что, злитесь на беспорядки? Нам надоело молчать», — завершил Уайлдер.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в США с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти жителя Миннеаполиса, чернокожего охранника Джорджа Флойда. Он скончался из-за удушающего приема полицейского. В ряд городов для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника.

Уайлдер — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета. На его счету 42 победы (41 из них — нокаутом) при единственном поражении.

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