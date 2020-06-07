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08:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Энтони Джошуа назвал расизм новой эпидемией

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа принял участие в митинге против расизма в своем родном городе, Уотфорде. Об этом сообщает Reuters.

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Спортсмен обратился к участникам лондонских протестов и зачитал поэму, которую написал его друг. Он заявил, что расизм — это новая эпидемия, которая вышла из-под контроля.

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«Мы должны высказываться на мирных демонстрациях. Прямо как сегодня, так что хорошая работа, Уотфорд. Нам не стоит использовать протесты для своих эгоистичных мотивов и превращать их в мятежи и грабеж», — добавил он.

Джошуа обладает чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Международной боксерской организации (IBO).

Многие знаменитости приняли участие в митингах против расизма по всему миру. Так, американская певица Мадонна поддержала протестующих в защиту прав чернокожих на марше, который прошел в Лондоне, а рэпер Канье Уэст присоединился к акции протеста в южной части Чикаго.

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