Энтони Джошуа назвал расизм новой эпидемией
Британский
Британский
Спортсмен обратился к участникам лондонских протестов и зачитал поэму, которую написал его друг. Он заявил, что расизм — это новая эпидемия, которая вышла
«Мы должны высказываться на мирных демонстрациях. Прямо как сегодня, так что хорошая работа, Уотфорд. Нам не стоит использовать протесты для своих эгоистичных мотивов и превращать их в мятежи и грабеж», — добавил он.
Джошуа обладает чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Международной боксерской организации (IBO).
Многие знаменитости приняли участие в митингах против расизма по всему миру. Так, американская певица Мадонна поддержала протестующих в защиту прав чернокожих на марше, который прошел в Лондоне, а рэпер Канье Уэст присоединился к акции протеста в южной части Чикаго.