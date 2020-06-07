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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина присоединился к акции в поддержку чернокожих

Тренер чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Джонатан Бэнкс присоединился к акции Black Lives Matter (Жизни чернокожих важны).

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16
фотографий

Американский специалист опубликовал в Instagram фотографию, на которой девочка держит плакат с надписью: «Мы говорим — жизни черных имеют значение, никогда не говорили — только жизни черных имеют значение, мы знаем — все жизни имеют значение, нам просто нужна ваша помощь с #BlackLivesMatter для жизней черных, которые в опасности».

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С 26 мая в США проходят массовые протесты против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Он пострадал в результате грубого ареста — офицер Дерек Шовин положил задержанного на асфальт и придавил ему шею коленом. Полицейские не обращали внимания на крики «Я не могу дышать» Флойда — он скончался в больнице.

Во вторник, 2 июня, в США прошла акция Blackout Tuesday, суть которой заключается в том, что в течение дня люди не публиковали развлекательные посты в своих аккаунтах в социальных сетях и сделали запись в поддержку движения Black Lives Matter.

Отметим, что Бэнкс с весны 2019 года тренирует Головкина и еще одного казахстанского боксера — Али Ахмедова (16−0, 12 КО), которого продвигает компания GGG Promotions.

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