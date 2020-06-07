Тренер Головкина присоединился к акции в поддержку чернокожих
Тренер чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Джонатан Бэнкс присоединился к акции Black Lives Matter (Жизни чернокожих важны).
Тренер чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Джонатан Бэнкс присоединился к акции Black Lives Matter (Жизни чернокожих важны).
Американский специалист опубликовал в Instagram фотографию, на которой девочка держит плакат с надписью: «Мы говорим — жизни черных имеют значение, никогда не говорили — только жизни черных имеют значение, мы знаем — все жизни имеют значение, нам просто нужна ваша помощь с #BlackLivesMatter для жизней черных, которые в опасности».
С 26 мая в США проходят массовые протесты против полицейского произвола
Во вторник, 2 июня, в США прошла акция Blackout Tuesday, суть которой заключается в том, что в течение дня люди не публиковали развлекательные посты в своих аккаунтах в социальных сетях и сделали запись в поддержку движения Black Lives Matter.
Отметим, что Бэнкс с весны 2019 года тренирует Головкина и еще одного казахстанского боксера — Али Ахмедова (16−0, 12 КО), которого продвигает компания GGG Promotions.