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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Он на уровне Головкина». Деревянченко выбрал следующего соперника

Бывший претендент на пояс IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) хочет провести бой с чемпионом мира по версии WBC американцем Джермаллом Чарло (33−1, 17 КО).

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Оба боксера состоят на контракте с Элом Хэймоном, который владеет проектом Premier Boxing Champions с трансляциями на телеканалах Showtime и FOX.

«Я думаю, в свое время этот бой состоится. Мы оба работаем с Хэймоном, и это делает подписание возможного контракта легче. Намного проще подписать контракт и вести переговоры, когда ваши интересы представляет один человек, нежели общаться с другими промоутерами. Так что я думаю, что в свое время этот бой состоится.

Я знаю Чарло как хорошего боксера. Он очень силен и молод. Я считаю, что наш бой будет прекрасен. Возможно, у него нет большого опыта в любительском боксе, как у Джейкобса или Головкина, но у него достаточно опыта в профессионалах, чтобы утверждать, что он на их уровне, — цитирует Деревянченко Xsport.ua со ссылкой на Boxingscene.com.

Напомним, что Деревянченко в последнем бою 5 октября в Нью-Йорке проиграл единогласным решением казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который стал новым чемпионом IBF и IBO.

В Нью-Йорке выступил и Чарло, который 7 декабря нокаутировал ирландца Денниса Хогана (28−3−1, 7 КО) и защитил титул WBC.

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