«Он на уровне Головкина». Деревянченко выбрал следующего соперника
Бывший претендент на пояс IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) хочет провести бой с чемпионом мира по версии WBC американцем Джермаллом Чарло (33−1, 17 КО).
Бывший претендент на пояс IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) хочет провести бой с чемпионом мира по версии WBC американцем Джермаллом Чарло (33−1, 17 КО).
Оба боксера состоят на контракте с Элом Хэймоном, который владеет проектом Premier Boxing Champions с трансляциями на телеканалах Showtime и FOX.
«Я думаю, в свое время этот бой состоится. Мы оба работаем с Хэймоном, и это делает подписание возможного контракта легче. Намного проще подписать контракт и вести переговоры, когда ваши интересы представляет один человек, нежели общаться с другими промоутерами. Так что я думаю, что в свое время этот бой состоится.
Я знаю Чарло как хорошего боксера. Он очень силен и молод. Я считаю, что наш бой будет прекрасен. Возможно, у него нет большого опыта в любительском боксе, как у Джейкобса или Головкина, но у него достаточно опыта в профессионалах, чтобы утверждать, что он на их уровне, — цитирует Деревянченко Xsport.ua со ссылкой на Boxingscene.com.
Напомним, что Деревянченко в последнем бою 5 октября в
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