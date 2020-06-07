Действующий чемпион Азии объявил об уходе из сборной Казахстана в профи-бокс

«Я ушел из сборной Казахстана. Перехожу в профи», — написал Нурмаганбет, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

22-летний Нурмаганбет в апреле 2019 года стал чемпионом Азии в весе до 81 килограмма. В сентябре боксер из Туркестанской области должен был ехать на чемпионат мира, но получил травму — заменивший его Бекзад Нурдаулетов в итоге сенсационно завоевал золотую медаль.