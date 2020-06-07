Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Вердер
Вольфсбург
01
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
19:55 (мск), источник: Vesti.kz

Действующий чемпион Азии объявил об уходе из сборной Казахстана в профи-бокс

Чемпион Азии Бек Нурмаганбет объявил о переходе в профессиональный бокс, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

«Я ушел из сборной Казахстана. Перехожу в профи», — написал Нурмаганбет, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

22-летний Нурмаганбет в апреле 2019 года стал чемпионом Азии в весе до 81 килограмма. В сентябре боксер из Туркестанской области должен был ехать на чемпионат мира, но получил травму — заменивший его Бекзад Нурдаулетов в итоге сенсационно завоевал золотую медаль.

Напомним, что в феврале в профи перешел чемпион Азии-2019 Турсынбай Кулахмет, чей дебют отложен из-за пандемии, а 1 июня британская менеджерская компания MTK Global объявила о заключении контракта с финалистом юношеской Олимпиады Талгатом Шайкеном.

Клубы немецкой бундеслиги выдали матч с незабитым пенальти и двумя голами за две минуты в концовке
Автогол Рыкова спас «Локомотив» от поражения в матче с «Динамо»
«Краснодар» готов заплатить €15 млн за 17-летнего бразильца
Вагнер Лав рассказал, когда объявит о своем новом клубе
Этери Тутберидзе опубликовала трогательное фото с дочерью
СМИ: Сейду Думбия может вернуться в ЦСКА
Футболист «Спартака» вылечился от коронавируса и приехал на сбор
Фото российской гимнастки в купальнике взволновало фанатов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь