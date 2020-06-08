Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
09:11 (мск), источник: Vesti.kz

«GGG покажет мой предел». Шеремета — об отсутствии нокаутов и шансов на победу в бою с Головкиным

Обязательный претендент на титул чемпиона в среднем весе поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО) поделился настроем на бой с обладателем титулов IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), который ожидается в августе этого года. Его слова приводит Ringpolska.pl.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

— Надеюсь, вы приедете на бой с Геннадием Головкиным за титул чемпиона мира IBF в среднем весе. До сих пор было впечатление, что ваша карьера развивается в стороне от мейнстрима.
— Честно говоря, я недоволен многими боями. Я сделал ошибки в подготовке или в ринге. Я должен был выиграть больше боев досрочно. С другой стороны… Может быть, так и должно быть?

Читайте также
«GGG станет еще лучше». Бэнкс раскрыл правду о последнем бое Головкина и тактике на трилогию с «Канело»

— Почему все не идет так хорошо?
— Я работал с тренером Федором Лапиным в течение семи боев, и только тогда я почувствовал, что развиваю и совершенствую свои навыки. Я был запущен как любитель. У меня не было команды. Сегодня у меня есть лучший тренер, массажисты, диетологи… Я могу получить максимальную отдачу от моих тренировок, и Головкин выжмет из меня все на ринге. Я рад, потому что казах покажет мне, где мой предел.

— Вас раздражает, что большинство экспертов и болельщиков не оставляют вам шансов?
— Самое важное для меня — это то, что думают мои близкие. Дорогая жена, мои дети, трехлетний Бартек и шестимесячная Амелька, семья и друзья… Они верят в меня, и если это так, то все верят в меня. Другое дело, что вряд ли кто-то будет фаворитом в бою с Головкиным, верно? — ответил Шеремета.

Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке (США), когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко. В андеркарте того же вечера выступил Шеремета. Поляк во втором раунде нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.

Изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против Шереметы на неопределенный срок.

Читайте также
"Не проблема". Пожелавший биться с Головкиным Пакьяо готов выйти на ринг в любое время
Цена самого дорогого футболиста мира снизилась до 259 млн евро
Менеджер Хабиба отреагировал на завершение Макгрегором карьеры
Чемпион UFC запросил миллиард долларов за переход в бокс
Тест игрока «Локо» на коронавирус был ошибочно положительным
Месси идет за золотом: «Барселона» и «Реал» готовы к битве
Экс-ученица Тутберидзе объяснила, почему не работает с тренером
Призер ОИ Ефимова оказалась среди толпы протестующих в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь