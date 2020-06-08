«GGG покажет мой предел». Шеремета — об отсутствии нокаутов и шансов на победу в бою с Головкиным

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— Надеюсь, вы приедете на бой с Геннадием Головкиным за титул чемпиона мира IBF в среднем весе. До сих пор было впечатление, что ваша карьера развивается в стороне от мейнстрима.

— Честно говоря, я недоволен многими боями. Я сделал ошибки в подготовке или в ринге. Я должен был выиграть больше боев досрочно. С другой стороны… Может быть, так и должно быть?

— Почему все не идет так хорошо?

— Я работал с тренером Федором Лапиным в течение семи боев, и только тогда я почувствовал, что развиваю и совершенствую свои навыки. Я был запущен как любитель. У меня не было команды. Сегодня у меня есть лучший тренер, массажисты, диетологи… Я могу получить максимальную отдачу от моих тренировок, и Головкин выжмет из меня все на ринге. Я рад, потому что казах покажет мне, где мой предел.

— Вас раздражает, что большинство экспертов и болельщиков не оставляют вам шансов?

— Самое важное для меня — это то, что думают мои близкие. Дорогая жена, мои дети, трехлетний Бартек и шестимесячная Амелька, семья и друзья… Они верят в меня, и если это так, то все верят в меня. Другое дело, что вряд ли кто-то будет фаворитом в бою с Головкиным, верно? — ответил Шеремета.

Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке (США), когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко. В андеркарте того же вечера выступил Шеремета. Поляк во втором раунде нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.