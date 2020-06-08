«Драться, как «Канело». Шеремета высказался о возрасте Головкина, деньгах и признании

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Польский боксер Камил Шеремета (21−0, 5 КО) в интервью Przegladsportowy.pl рассказал о подготовке к бою с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Голвокиным (40−1−1, 35 КО).

К этому поединку, который ожидается в августе, Шеремета готовится под руководством Федора Лапина. Российский тренер уже имеет опыт противостояния с GGG — он был в углу другого поляка Гжегожа Проксы, которого Головкин нокаутировал в пятом раунде в своем дебютном бою в США в 2012 году.

— Тренер знает, на что способен GGG, он видел это своими глазами вблизи, а не в записи. Даже сегодня на тренировке мы выполняли такое действие, которое я завершил левым ударом в подбородок. Головкину иногда нравится показывать немного мексиканского стиля и «провисать» на передней ноге, то есть на левой. В этот момент может открыться подбородок. Но тренер сказал, что если в этот момент я ударю, это будет самоубийством. Я спросил: «Почему?», а он ответил: «Потому что если ты выставишь “бороду”, Головкин нанесет контрудар левым хуком или правой». Я сказал, что «Канело» Альварес бьет таким образом, а тренер мне говорит: «Если ты будешь драться, как “Канело”, тогда ты сможешь». Я рад этим советам и приятной атмосфере в нашей команде. Тренер — потрясающий человек. Он знает, когда надо мотивировать, а когда пнуть", — сказал Шеремета.

— Может быть, это подходящее время? Многие отмечают, что лучшие годы Головкина уже позади.

— Да, да, но это все же Головкин. Его скорость снижается, потому что ему скоро будет 40. Я знаю, что он все еще очень силен. Тренер Федор Лапин говорит, что скорость уменьшается с возрастом, но не сила. Джорджу Форману было 45 лет, когда он стал чемпионом в супертяжелом весе. Потому что у него были навыки и сила.

— Вы много говорите со своим тренером о Головкине?

— Не так много, но мы уже работаем над этим боем.

— Давайте представим, что вы удивите и победите Головкина.

— Я не рассматриваю другой сценарий.

— Вы должны верить в это, иначе нет смысла выходить на ринг. Это изменило бы все в вашей жизни?

— Да, жизнь изменится во многих отношениях.

— Деньги, признание…

— Я не забочусь о последнем.