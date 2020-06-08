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11:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион мира по боксу собрался баллотироваться в президенты

Чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Филиппин в 2022 году. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на промоутера Боба Арума.

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По информации источника, Пакьяо сообщил о своем намерении баллотироваться по телефону. Он попросил Арума присутствовать на его инаугурации в случае победы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Первый президент, которого, как я думаю, мы получим в качестве бойца, — это Пакьяо», — добавил промоутер.

Пакьяо — чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Последний бой он провел летом 2019 года, когда победил американца Кита Турмана и завоевал титул. Победа над Турманом стала 62-й в карьере Пакьяо. Филиппинец уступал всего семь раз и провел два ничейных поединка.

Пакьяо — единственный, кому удалось стать чемпионом мира в восьми весовых категориях. Кроме того, с 2010 года спортсмен является конгрессменом, представляя Либеральную партию Филиппин.

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