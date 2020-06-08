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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Не проблема». Пожелавший биться с Головкиным Пакьяо готов выйти на ринг в любое время

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (69−7−2, 39 КО) готов в любое время выйти на ринг. Уверенность в его кондициях выразил тренер филиппинца Бубой Фернандес.

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«Нет проблем. Он активно проводит время. И непрерывно тренировался. даже при самых сложных условиях он все равно проводил тренировку, хоть и легкую. Так что проблем не будет. Мэнни быстро набирает форму. И как только появится соперник, он в кратчайшие сроки сможет качественно подготовиться. Пакьяо сможет выйти на ринг в любое время. Единственное, улучшим его скоростные показатели, поднимем уровень выносливости и все», — цитирует специалиста Boxingscene.com.

Ранее Пакьяо выразил желание подняться в средний вес и сразиться там с сильнейшими боксерами, в том числе и с казахстанцем Геннадием Головкиным. Также сообщалось, что он собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Филиппин в 2022 году.

"Не проблема". Пожелавший биться с Головкиным Пакьяо готов выйти на ринг в любое время
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