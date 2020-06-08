«Не проблема». Пожелавший биться с Головкиным Пакьяо готов выйти на ринг в любое время

«Нет проблем. Он активно проводит время. И непрерывно тренировался. даже при самых сложных условиях он все равно проводил тренировку, хоть и легкую. Так что проблем не будет. Мэнни быстро набирает форму. И как только появится соперник, он в кратчайшие сроки сможет качественно подготовиться. Пакьяо сможет выйти на ринг в любое время. Единственное, улучшим его скоростные показатели, поднимем уровень выносливости и все», — цитирует специалиста Boxingscene.com.