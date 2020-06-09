«Они реализуют себя». Призер Олимпиады высказался о переходах в профи чемпионов Азии и других боксерах из Казахстана

В начале 2019 года оба боксера в составе сборной Казахстана выиграли континентальной турнир, но за олимпийские лицензии боролись другие боксеры. Теперь оба будет боксировать на профи-ринге.

— Проблема в том, что ребята уходят в профессионалы, тот же Иван Дычко, но боев очень мало. Хотя Зия Алиев, менеджер, обещает бои для него в июне-июле. Но дорога для них открыта. Много казахстанцев за границей — в Америке, как Мэнни Пакьяо. Он чемпионом стал, так филиппинцы в каждом зале спаррингуют. И казахов много. Все их знают на фоне Головкина и другой плеяды, которая выехала в США и Канаду.

В Европе у нас достаточно ребят, которые в профессионалах пытаются себя реализовать. Но это тяжело. Не каждому везет с промоутером, как Головкину или Ломаченко. Что касается узбекского бокса, то у них тоже были чемпионы мира, поэтому их бокс тоже знаком. Промоутеры приезжают на любительские турниры и смотрят, кого можно подписать.

— Оба новичка в профессионалах заслужили репутации бьющих боксеров. Довольно агрессивные боксеры.

— У нас хорошая плеяда боксеров. Они все реализуют себя. Все упирается только в количество боев, и промоутер должен их вести. Нормальные бои им делать. А не так, чтобы было у соперника семь побед и 11 поражений… И его подсовывают в соперники для наших ребят. Мы все видим, что соперник довольно слабый. С какого боку им подсовывают эти дрова? Такого быть не должно.

В чем состоятельность промоутера? Он проводит шоу и у него есть контракт с телевидением. У него есть рекламодатели. Он должен так раскачать, чтобы зрители пошли. Как сейчас говорят, что если Головкин с «Канело» бой пройдет при закрытых дверях, то он будет не таким громким, ведь зрителей не будет. Тут все в комплексе надо рассматривать.

— С олимпийским боксом у ребят не все получилось, как они хотели, возможно, но было бы нехорошо, если бы такие исполнители затерялись в профессионалах.

— Конечно. Мы ведь тоже болельщики. Хотим, чтобы они состоялись.