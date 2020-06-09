Вслед за чемпионами Азии. Как стать боксером-профессионалом в Казахстане

И Кулахмет, и Нурмаганбет главных успехов в любительском боксе добились в 2019 году. Ранее Демьяненко прокомментировал перспективы победителей континентальных турниров.

— Сейчас много боксеров в Казахстане переходят из любителей в профессионалы, и КФПБ готова содействовать во всех аспектах нашим спортсменам. Наша лицензия выдается как знак того, что теперь за этого боксера КФПБ несет ответственность и если он едет выступать на зарубежные турниры, там у него будут требовать санкцию на проведение боя от нас.

Например, сейчас мы плотно сотрудничаем с Федерацией бокса России и других стран, которые удостоверяются о наличии лицензии профессионала от КФПБ, когда на их территории проводятся бои с участием боксеров из РК. Наши спортсмены также обращаются к нам, когда могут происходить случаи несправедливого судейства, и мы пишем протест в уполномоченные станции.

— Что нужно, чтобы получить лицензию?

— Во-первых, новому профессиональному спортсмену мы выдаем анкету КФПБ, куда должны вноситься результаты их медицинского осмотра и другая информация. Например, достижения на любительском ринге и так далее. Потом все это публикуется на нашей официальной интернет-странице.

— Сколько боксеров Казахстане получили лицензии федерации? На вашем сайте есть лицензии и не у активных боксеров.

— Мы никогда не списываем наших бойцов в раздел неактивных, потому что они всегда могут вернуться в бокс. С 2015 года в КФПБ было лицензировано 124 боксера из РК и 27 иностранцев. Согласно условиям от Европейского Боксерского Союза (EBU), при регистрации иностранных бойцов в КФПБ мы всегда требуем письмо от их национальной федерации о том, что они не против регистрации их бойца в Казахстане.