Феерия нокаутов, или как прошел первый вечера бокса в США после коронавируса

На арене The Bubble в MGM Grand (Лас-Вегас, штат Невада) завершился первый вечер профессионального бокса в США с момента начала пандемии коронавируса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главным событием стал поединок чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO американца Шакура Стивенсона (14−0, 7 KO) против пуэрториканца Феликса Карабальо (13−2−2, 9 KO). Стивенсон уже в первом раунде отправил оппонента в нокдаун, а развязка наступила в шестом — Карабальо оказался на канвасе после двух мощных ударов по корпусу.

В другом бою вечера американский проспект супертяжеловего веса Джаред Андерсон (4−0, 4 KO) досрочно победил соотечественника Джонни Лэнгстона (8−3, 3 КО) — рефери остановил поединок в третьем раунде после одностороннего избиения.

А итальянскому супертяжу Гуидо Вианелло (7−0, 7 KO) хватило одного раунда, чтобы нокаутировать американца Дона Хэйнсворта (16−4−1, 14 КО).