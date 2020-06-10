Феерия нокаутов, или как прошел первый вечера бокса в США после коронавируса
Два боя закончились в первом раунде.
Два боя закончились в первом раунде.
На арене The Bubble в MGM Grand (Лас-Вегас, штат Невада) завершился первый вечер профессионального бокса в США с момента начала пандемии коронавируса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главным событием стал поединок чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO американца Шакура Стивенсона (14−0, 7 KO) против пуэрториканца Феликса Карабальо (13−2−2, 9 KO). Стивенсон уже в первом раунде отправил оппонента в нокдаун, а развязка наступила в шестом — Карабальо оказался на канвасе после двух мощных ударов по корпусу.
В другом бою вечера американский проспект супертяжеловего веса Джаред Андерсон (4−0, 4 KO) досрочно победил соотечественника Джонни Лэнгстона (8−3, 3 КО) — рефери остановил поединок в третьем раунде после одностороннего избиения.
А итальянскому супертяжу Гуидо Вианелло (7−0, 7 KO) хватило одного раунда, чтобы нокаутировать американца Дона Хэйнсворта (16−4−1, 14 КО).
Столь же скоротечным получился поединок двукратного олимпийский чемпиона Робейси Рамиреса (3−1, 3 KO) против Йеури Андухары (5−4, 3 КО) из Доминиканской Республики. Кубинец сначала отправил оппонента в нокдаун, а после — в тяжелый нокаут.