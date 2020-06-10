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18:09 (мск), источник: ТАСС

Боксеры Джошуа и Фьюри достигли соглашения о проведении двух боев

ТАСС, 10 июня. Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали контракт на проведение двух поединков. Об этом сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, комментарий которого приводит телеканал Sky Sports.

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«Мы делаем большие успехи, — сказал Хирн. — Многое еще предстоит сделать, но мы уже смотрим места и намечаем даты. Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями. Все детали с нашей стороны согласованы, то же самое я могу сказать о команде Фьюри, поэтому справедливо сказать, что оба боксера согласились на два поединка».

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«Первый бой может состояться следующим летом, это будет 2021 год. Мы не подписали контракты, потому что остались несогласованные моменты», — добавил он.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. Ближайший бой британец должен был провести против болгарина Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса поединок был перенесен на неопределенный срок. В этом поединке Джошуа должен был защищать пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF). Также в активе британца титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. Он является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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