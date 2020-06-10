«Хотим подписать кое-кого». Менеджер высказался о перспективах Левита, Аманкула и Кункабаева в профи-боксе

Напомним, в 2020 году контракты в профессионалах подписали чемпионы Азии Турсынбай Кулахмет и Бек Нурмаганбет. Есть и еще кандидаты на переход.

«В Казахстане очень много интересных боксеров. Мы тоже смотрим-думаем, хотим подписать кое-кого. Очень много интересных боксеров, если честно. Я хотел бы увидеть Василия Левита в профи. Я смотрел его спарринги, когда они были с Камшыбеком Кункабаевым в Америке. Мы помогали организовать кэмп для них. Мы смотрели их спарринги, и они оба очень хорошие. Камшыбека тоже хотелось бы увидеть в профи.

Потом, очень интересно было бы посмотреть в профессионалах на Абильхана Аманкула. Хороший вес. Есть много интересных боксеров. Я думаю, что тут важный момент, когда перейти в профессионалы. Нужно правильно выбрать время для перехода. И выбрать, с кем ты переходишь. Если это менеджер, то менеджера. И дальше уже промоутер.

Сейчас пандемия, но начались шоу. Top Rank провел, Matchroom тоже начнет в июле. Но все уже будет не так, как раньше, в финансовом плане, пока есть пандемия. Во всяком случае пока. Самое главное — это люди, которые будут вести боксеров. Назовем их менеджерами. И чтобы они выбрали себе правильного промоутера. Это очень важный аспект, ведь эти люди будут вести переговоры за боксера и должны хорошо знать свое дело", — рассказал Алиев.