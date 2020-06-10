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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Хотим подписать кое-кого». Менеджер высказался о перспективах Левита, Аманкула и Кункабаева в профи-боксе

Лидеры сборной Казахстана могут заинтересовать представителей профессионального бокса, считает менеджер Зия Алиев, представляющий Данияра Елеусинова (9−0, 5 КО) и Ивана Дычко (9−0, 9 КО). В комментарии для корреспондента Vesti.kz он выбрал группу спортсменов, которые могли бы сделать следующий шаг в своей карьере, и объяснил свой выбор.

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Напомним, в 2020 году контракты в профессионалах подписали чемпионы Азии Турсынбай Кулахмет и Бек Нурмаганбет. Есть и еще кандидаты на переход.

«В Казахстане очень много интересных боксеров. Мы тоже смотрим-думаем, хотим подписать кое-кого. Очень много интересных боксеров, если честно. Я хотел бы увидеть Василия Левита в профи. Я смотрел его спарринги, когда они были с Камшыбеком Кункабаевым в Америке. Мы помогали организовать кэмп для них. Мы смотрели их спарринги, и они оба очень хорошие. Камшыбека тоже хотелось бы увидеть в профи.

Потом, очень интересно было бы посмотреть в профессионалах на Абильхана Аманкула. Хороший вес. Есть много интересных боксеров. Я думаю, что тут важный момент, когда перейти в профессионалы. Нужно правильно выбрать время для перехода. И выбрать, с кем ты переходишь. Если это менеджер, то менеджера. И дальше уже промоутер.

Сейчас пандемия, но начались шоу. Top Rank провел, Matchroom тоже начнет в июле. Но все уже будет не так, как раньше, в финансовом плане, пока есть пандемия. Во всяком случае пока. Самое главное — это люди, которые будут вести боксеров. Назовем их менеджерами. И чтобы они выбрали себе правильного промоутера. Это очень важный аспект, ведь эти люди будут вести переговоры за боксера и должны хорошо знать свое дело", — рассказал Алиев.

Напомним, сборная Казахстана по боксу в полном составе квалифицировалась на Олимпийские игры в Японию, а три кандидата в первую группу решили заключить контракты с представителями из профессионального бокса. Возможно, что к ним присоединятся и некоторые другие титулованные боксеры.

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