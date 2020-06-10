Кубок Беларуси по боксу планируется провести 6—11 июля в Гомеле
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубок Беларуси по боксу планируется провести
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубок Беларуси по боксу планируется провести
«Это будут первые соревнования для национальной команды после долгого простоя. Турнир станет отборочным для молодых спортсменов на Игры стран СНГ, которые должны пройти в сентябре», — сказал Денис Сабалевский. Он также отметил, что осенью запланированы чемпионат Беларуси, мемориал Виктора Ливенцева.
Сейчас белорусские боксеры находятся в «Стайках» на сборе, который продлен до 30 июня. Там созданы все условия для тренировок.
По словам Дениса Сабалевского, большое внимание уделяется и подготовке к мировому форуму. Атлеты, которые представят Беларусь на нем, определятся ближе к датам проведения.
Как сообщалось, чемпионат мира по боксу в 2021 году был перенесен в Белград (Сербия). Изначально планетарный форум должен был состояться в
В связи с переносом Олимпийских игр 2020 года и пандемией коронавируса сроки проведения ЧМ-2021 будут оговорены с организаторами дополнительно.
Международный олимпийский комитет 30 ноября 2018 года поставил под сомнение проведение боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года. Решение было принято после расследования в отношении AIBA. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить старты боксеров на Играх в Токио. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики, а миссия организации квалификационных стартов и турнира в Токио была возложена на специально созданную МОК рабочую группу во главе с президентом Международной федерации гимнастики и членом МОК из Японии Моринари Ватанабе.