Кубок Беларуси по боксу планируется провести 6—11 июля в Гомеле

«Это будут первые соревнования для национальной команды после долгого простоя. Турнир станет отборочным для молодых спортсменов на Игры стран СНГ, которые должны пройти в сентябре», — сказал Денис Сабалевский. Он также отметил, что осенью запланированы чемпионат Беларуси, мемориал Виктора Ливенцева.

Сейчас белорусские боксеры находятся в «Стайках» на сборе, который продлен до 30 июня. Там созданы все условия для тренировок.

По словам Дениса Сабалевского, большое внимание уделяется и подготовке к мировому форуму. Атлеты, которые представят Беларусь на нем, определятся ближе к датам проведения.

Как сообщалось, чемпионат мира по боксу в 2021 году был перенесен в Белград (Сербия). Изначально планетарный форум должен был состояться в Нью-Дели (Индия), однако перенесен по причине невыполнения организаторами своих обязательств. Индийская сторона не оплатила необходимый в таких случаях взнос, и Международная ассоциация бокса (AIBA) расторгла контракт. Теперь Федерации бокса Индии предстоит заплатить штраф за отмену соревнований.

В связи с переносом Олимпийских игр 2020 года и пандемией коронавируса сроки проведения ЧМ-2021 будут оговорены с организаторами дополнительно.