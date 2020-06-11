Майк Тайсон отказался от боя с Вандерлеем Силвой. Ему предлагали $ 18 млн

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По информации источника, причиной отказа стало то, что Тайсон не хочет выступать в боях без перчаток, на чём специализируется Bare Knuckle Fighting Championship.

Напомним, недавно 53-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе заявил о готовности вернуться в спорт ради участия в благотворительных поединках.