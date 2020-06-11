«Есть хорошие казахские боксеры». Кого из сборной Казахстана ждут в профи и почему им нужно торопиться с переходом

По словам Алиева, 32-летний Василий Левит готов к профессиональному боксу, как и 28-летний Кункабаев. В тоже время, менеджер объяснил позицию промоутеров при подписании контракта.

«Им пора переходить. Проблема наших постсоветских боксеров в том, что они очень поздно решают перейти в профи. Когда переходишь поздно в профессионалы, то тебя и ведут по-другому. Время уходит. Не будут вкладывать инвестиции в боксера, которому уже 27−28 лет или 30. У тебя нет двух-трех лет, чтобы готовить его.

Боксера, которому 21 год, можно три-четыре года готовить, и потом большие бои проводить. Например, нашему Магомедрасулу Меджидову 33 года. Уже во втором бою он вышел на ринг с Томом Литтлом, у которого очень большой опыт. Он с многими чемпионами дрался и топовыми боксерами. Возрастных боксеров ведут очень быстро.

Я не говорю, что если тебе 27 лет, то никто не подпишет. Нет. Но уже нужно выступать на больших боях. Ты должен рассчитывать на эти три года. Камшыбеку Кункабаеву, если он хочет, тоже можно пойти в профессионалы. Он может еще подождать, но тут нужно понимать, что промоутеры неохотно идут на подписание возрастных боксеров.

Их нужно ставить, а вдруг не получится? Приходит боксер, ему 30 лет, и промоутер понимает, что его нужно вести быстро. Он ставит его на сильные бои, чтобы ему рейтинг сделать и какие-то титулы выиграть. Другое дело, когда парню 21 год. Ты ведешь три-четыре года, строишь ему переходы, спокойно работаешь. Аккуратно все делаешь.

Возраст имеет большое значение. Когда промоутер подписывает молодого боксера, то он видит перспективу, талант и возможности. Это нормально. Например, Райан Гарсия. Ему 21 год, а он провел 20 боев — 20 побед, 17 нокаутов. Он стартовал в 2016 году, провел 20 боев, и ему всего 21 год. Это то, о чем я говорю.

В Казахстане много проспектов. Но тут момент такой… Есть хорошие казахские боксеры, есть хорошие узбекские боксеры. В Азербайджане, России и Украине тоже есть боксеры, которых можно подписать. Но… Когда ты подписываешь, то учитываешь много факторов. Почему неохотно подписывают наших боксеров?

Я видел очень много хороших ребят. Из Казахстана особенно. Но промоутер на это смотрит по-другому. Он смотрит на это через призму продажи шоу. Наши не говорят на английском. Большинство. Не могут давать интервью, и маркетинг строить вокруг них тяжело. Потом нет фанатской базы в США. А чтобы ее построить, нужно владеть языком.

Сергей Ковалев не говорил на английском, и GGG, но сейчас они говорят, ведь они понимают, как это важно. Василий Ломаченко сам раздает интервью. У нас Данияр Елеусинов выучил. И Ваня Дычко, можно сказать, тоже. Они могут спокойно ответить и какие-то интервью дать. Мы говорим нашим боксерам, что это нужно им.

Это играет роль в гонорарах и в каких-то рекламных контрактах. Поэтому талант и бокс — это одна сторона медали. Это ведь бизнес. Талантливых ребят очень много, и если их правильно поведут, то у них будет шанс. Промоутер может сказать что угодно, но тут важна роль менеджера или советника, называйте, как хотите, если он с вашей стороны и знает свое дело.

Мало знать людей, надо понимать этот бизнес. Этот человек должен подобрать для тебя оптимальные условия. Он должен беспокоиться и расписать план на карьеру, а не просто заключить сделку и все. Он не может не вникать в детали, ведь он помогает боксеру строить его карьеру. Должен понимать, что он делает, — подытожил Алиев.