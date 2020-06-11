Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
12.06
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
12.06
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
12.06
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
13.06
Эспаньол
Алавес
Футбол. Зарубежный
13.06
Вольфсбург
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский чемпион рассказал об отношении к украинскому боксеру Усику

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал об отношении к Александру Усику.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

По его словам, украинский спортсмен остается одним из лучших на ринге, несмотря на отсутствие одиночного нокаутирующего удара.

«И что мне еще нравится — его поведение вне ринга. Это человек, отстаивающий свою жизненную позицию во всем, что он делает. Даже несмотря на то, что это, по оценке многих людей, идет с негативом», — сказал бывший боксер.

Читайте также
«Мог бы давно уехать из Украины. Предложения были»Усик дал откровенное интервью

Цзю отметил, что уважает Усика за готовность делать резкие заявления, которые не всегда получают одобрение на Украине. Он также назвал перебором отношение украинских СМИ к боксеру. Цзю посетовал, что сегодня спорт и политика стали очень связаны.

«В мое время спорт всегда был вне политики. Но я понимаю, что мы живем в другом мире сейчас, и эти слова стали синонимами. Я противник этого и всегда буду стоять на позиции, что нельзя мешать эти дела. Великолепный спортсмен должен быть просто спортсменом», — заключил бывший боксер.

Усик неоднократно подвергался критике со стороны украинских СМИ из-за различных высказываний, в том числе о России и Крыме. В прошлом месяце его и другого украинского боксера Василия Ломаченко включили в скандальную базу «Миротворца» после съемок в российском фильме о Церкви.

Читайте также
 Украинская модель с 13-м размером груди выступит в MMA
'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 11 июня
Бразильский полузащитник ПАОКа оформляет российское гражданство
Безнадега: 15 лет назад Майк Тайсон ушел с позором
Marca не включила Месси и Роналду в топ-3 спортсменов ХХI века
«СЭ»: в РПЛ может появиться еще один российский немец
Игрок «Барселоны» отстранен от тренировки за нарушение протокола
Агент Андре Шюррле рассказал о будущем экс-спартаковца
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь