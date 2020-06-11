Российский чемпион рассказал об отношении к украинскому боксеру Усику

Источник: Спорт РИА Новости

По его словам, украинский спортсмен остается одним из лучших на ринге, несмотря на отсутствие одиночного нокаутирующего удара.

«И что мне еще нравится — его поведение вне ринга. Это человек, отстаивающий свою жизненную позицию во всем, что он делает. Даже несмотря на то, что это, по оценке многих людей, идет с негативом», — сказал бывший боксер.

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Цзю отметил, что уважает Усика за готовность делать резкие заявления, которые не всегда получают одобрение на Украине. Он также назвал перебором отношение украинских СМИ к боксеру. Цзю посетовал, что сегодня спорт и политика стали очень связаны.

«В мое время спорт всегда был вне политики. Но я понимаю, что мы живем в другом мире сейчас, и эти слова стали синонимами. Я противник этого и всегда буду стоять на позиции, что нельзя мешать эти дела. Великолепный спортсмен должен быть просто спортсменом», — заключил бывший боксер.