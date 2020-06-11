Безнадега: 15 лет назад Майк Тайсон ушел с позором

Источник: AFP 2020

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Начало лета 2005 года стало временем большого прощания. Сначала последний бой в карьере провел Костя Цзю (правда, об уходе он объявил только спустя три года), а через неделю это же сделал еще один бывший абсолютный чемпион — Майк Тайсон. 12 июня 2005 года Железный Майк проиграл ирландцу Кевину Макбрайду и оставил большой спорт. Свое поражение он назвал позором бокса.

Агония

К 2005 году уже всем давно было ясно, что от Майка Тайсона осталось только имя и внешность. Начинка изменилась безвозвратно. Из последних трех поединков он проиграл два: Ленноксу Льюису нокаутом в одностороннем бою (восьмой раунд) и малоизвестному Дэнни Уильямсу — тоже нокаутом, но уже в четвертом раунде. Между этими поражениями была еще победа над Клиффордом Этьеном, но там Тайсону помог лаки-панч на первой минуте боя.

Ясно было, что очередная попытка Майка вернуться — это агония, попытка повернуть время вспять. Здравый смысл подсказывал, что ничего из этого не выйдет, но у миллионов фанатов легендарного боксера в душе теплилась надежда, что он выйдет и снова покажет, как он умеет ронять людей. Тем более, что соперник, как казалось, был подходящим. Это мог быть последний салют. Демонстрация силы на прощание.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BI7YRtxPQsY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Майка мотивировали как могли. Перед боем с Макбрайдом к нему в раздевалку зашел Мохаммед Али, который ходил на бои Тайсона с в 80-х и с которым у них сложились очень теплые отношения. Али даже поцеловал руку Майка.

— Я счастлив просто находиться рядом с таким человеком. Рад, что могу проводить с ним время, пока он еще с нами, — сказал перед боем Тайсон. Казалось, что весь мир хочет, чтобы в этот день Майк победил.

Макбрайд выступал в роли мальчика для битья. Его вообще мало кто знал за пределами Ирландии. У него хотя и был неплохой рекорд — 34−4−1, но он не бил никого из известных боксеров, зато проигрывал джорнименам. По-хорошему, он бы никогда не должен был драться с Тайсоном, но тогда Майк уже был очень далеко от вершины, поэтому пришлось соглашаться на такого соперника. Единственная сильная сторона Макбрайда — размеры (198 см рост и 203 размах рук). У Майка эти показатели на 20 и 23 сантиметра меньше соответственно. 123 килограмма против 105. В 1980-е это не было проблемой, но в 2005-м Железный Майк уже не был железным.

Майк, ну пожалуйста

Оптимизм, если такой и был у фанатов Тайсона, пошатнулся еще до стартового гонга. В глазах Майка было безразличие. Он находится там, где не хочет быть. «Да что я вообще тут делаю?», — читалось на его лице. Полная отстраненность. Злых и голодных глаз, какие были у него в начале и середине карьеры, сейчас не было и в помине. Хотелось даже сидя у телевизора подбодрить Майка, сказать ему — дружище, давай, тряхни стариной, пожалуйста.

Сам бой был еще более тусклый, чем глаза Майка. Единственный момент агрессии с его стороны — начало четвертого раунда. Вот где была действительно настоящая и последняя агония некогда сильнейшего боксера планеты. Ровно на минуту хватило Майка. А дальше картина боя снова стала такой, какой была: Макбрайд клинчевал и наваливался на Тайсона, забирая у него силы, коих и так было мало. За счет роста и длины рук Кевину удалось защититься от прямых попаданий.

К шестому раунду сил у 38-летнего Майка осталось совсем мало. В отчаянии он боднул соперника головой и рассек тому бровь. Но и это ничего не поменяло. Макбрайд клинчевал, засовывал кривые апперкоты в кличе и в конце концов посадил Тайсона на пятую точку, надавив на него всей массой. Там даже удара-то не было. Но Майк остался сидеть у канатов, затем перелез на стул и с него уже не встал. Так, с ощущением полной безнадеги была поставлена точка в карьере одного из величайших чемпионов 20 века.

«Простите, что опозорил бокс»

— Я мог продолжать, но не захотел, потому что у меня больше нет сил, — сказал Майк после боя, еще находясь на ринге. — Я могу поддерживать себя в хорошей физической форме, но уже не могу драться. Я это понял еще в начале боя. Простите, что всех подвел. У меня уже нет того, что было. Я выходил, чтобы заработать денег, если честно. Мне нужны были деньги, чтобы помогать своим детям. Я больше не зверь, каким был раньше. И да, я не буду больше выходить на ринг. Я не хочу позорить бокс, проигрывая боксерам такого калибра, как Макбрайд.

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На вопрос, как сложно ему дается решение о завершении карьеры, Майк ответил, что несложно, потому что ему уже нет никакого дела до спорта. «Я найду, чем заниматься. Не хочу умалять заслуг Макбрайда, но все понимают ситуацию, и он сам понимает ее», — заявил он.

Дальше слово взял Макбрайд — и первое, что он сказал: «Майк, спасибо тебе, ты — легенда, благослови тебя Бог». Кевин подчеркнул, что Майк сильнее, чем он, что он воин, но сегодня был не его день. «Я сделал то, что должен был сделать», — добавил Макбрайд.

Тайсон уходил в тоннель под злостный гул зрителей. Никто не аплодировал. В него даже кинули пластиковый стакан из-под какого-то напитка. В ответ на это Майк показал зрителям средний палец. Невозможно было представить более печального завершения карьеры одного из лучших боксеров в истории.