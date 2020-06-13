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12:42 (мск), источник: Vesti.kz

Немецко-эквадорский боксер выиграл третий бой после поражения от экс-соперника Головкина

Немецко-эквадорский боксер Джек Кулькай (28−4, 13 КО), выступающий в первом среднем весе до 69,9 килограмма, в Берлине защитил региональный пояс интернационального чемпиона WBO, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2020

Его соперником был француз Говард Косполит (18−8, 6 КО), у которого он выиграл судейским решением по итогам 12 раундов — 116−112, 117−111, 118−110.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Кулькай одержал третью победу после поражения от Сергея Деревянченко. Весной прошлого года боксеры также провели 12 раундов, в то время как судьи отдали победу украинцу, ставшему тогда обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Впоследствии Деревянченко боксировал с казахстанцем Геннадием Головкиным, которому уступил по очкам.

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