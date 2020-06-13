Немецко-эквадорский боксер выиграл третий бой после поражения от экс-соперника Головкина

Его соперником был француз Говард Косполит (18−8, 6 КО), у которого он выиграл судейским решением по итогам 12 раундов — 116−112, 117−111, 118−110.

Таким образом, Кулькай одержал третью победу после поражения от Сергея Деревянченко. Весной прошлого года боксеры также провели 12 раундов, в то время как судьи отдали победу украинцу, ставшему тогда обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.