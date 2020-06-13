Раскрыто главное недооцененное мастерство Головкина

«Кажется, что люди хотят, чтобы “Канело” победил Головкина нокаутом, остановкой или единогласным решением судей, чтобы заслужить признание», — написал Фишеру один из читателей.

«Легче сказать, чем сделать. У обоих боксеров первокласные подбородки. Головкин не так ловок в движении верхней части туловища, как “Канело”, но у него есть недооцененное защитное мастерство. Он знает, как поворачивать голову при ударах, и он хорошо умеет блокировать и парировать входящие удары», — ответил эксперт в своей рубрике.