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14:14 (мск), источник: Vesti.kz

Раскрыто главное недооцененное мастерство Головкина

Главный редактор авторитетного журнала The Ring Дуглас Фишер прокомментировал вероятность досрочного завершения третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

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Напомним, предыдущие два противостояния прошли всю дистанцию — первый поединок закончился ничьей, а второй минимальной победой мексиканца.

«Кажется, что люди хотят, чтобы “Канело” победил Головкина нокаутом, остановкой или единогласным решением судей, чтобы заслужить признание», — написал Фишеру один из читателей.

«Легче сказать, чем сделать. У обоих боксеров первокласные подбородки. Головкин не так ловок в движении верхней части туловища, как “Канело”, но у него есть недооцененное защитное мастерство. Он знает, как поворачивать голову при ударах, и он хорошо умеет блокировать и парировать входящие удары», — ответил эксперт в своей рубрике.

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