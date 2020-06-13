Промоутер Пакьяо оценил опасность в бою с Головкиным

«Это тупой поединок. Я знаю, что Головкин уже не тот, но этот бой может стать очень опасным для Пакьяо. Он даже не прирожденный полусредневес, а речь идет о среднем весе. Его дивизион — первый полусредний, а в полусреднем он намного меньше всех топов. Я знаю, что он побил Турмана, который потерял страсть к боям и очень долго находился вне боев. Пакьяо получил бы настоящий тест в бою с Кроуфордом и Спенсом. Возможно, он побьет их, я не знаю. Он думает, что может, но подниматься выше было бы глупо», — сказал Арум.