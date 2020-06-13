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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Пакьяо оценил опасность в бою с Головкиным

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о возможном поединке между экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо (69−7−2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит Daily Mail.

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Ранее тренер Пакьяо, владеющего титулом WBA в полусреднем весе, Фредди Роуч заявил, что его подопечный может подняться в средний дивизион, чтобы сразиться с обладателем пояса IBF Головкиным.

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Однако Арум призвал своего подопечного воздержаться от такой идеи.

«Это тупой поединок. Я знаю, что Головкин уже не тот, но этот бой может стать очень опасным для Пакьяо. Он даже не прирожденный полусредневес, а речь идет о среднем весе. Его дивизион — первый полусредний, а в полусреднем он намного меньше всех топов. Я знаю, что он побил Турмана, который потерял страсть к боям и очень долго находился вне боев. Пакьяо получил бы настоящий тест в бою с Кроуфордом и Спенсом. Возможно, он побьет их, я не знаю. Он думает, что может, но подниматься выше было бы глупо», — сказал Арум.

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