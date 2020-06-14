Андре Уорд выбрал самый ожидаемый бой в боксе в 2020 году

«Какой бой я хочу увидеть больше всего? Здесь все просто — Ломаченко против Лопеса, — заявил Уорд. — Очень интересно увидеть, что произойдет. Увидим ли мы смену караула или же ветеран и матерый лев удержит трон от посягательств молодого оппонента? Не слишком ли рано вышел Лопес на такой уровень, или же реально пришло его время? Жду не дождусь этого боя. Теофимо знает, что стоит на кону этого боя. Он понимает, что произойдет, если он победит. И он знает, с кем ему предстоит драться. Ломаченко — двукратный чемпион Олимпийских игр и чемпион мира в трех дивизионах. Никаких недооценок точно не будет. Причем с обеих сторон. На самом деле они оба понимают серьезность вызова. И это мы увидим в ринге во время их боя. Я не знаю точно, что движет Ломаченко и Лопесом. Думают ли они о наследии или только о гонораре? Считаю, нет ничего плохого в желании зарабатывать больше. А я, как боец, как чемпион, всегда за то, чтобы боксерам платили по достоинству».