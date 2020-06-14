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14 июня, источник: Vesti.kz

Промоутер Алимханулы назвал следующую суперзвезду бокса

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO американца Шакура Стивенсона (14−0, 8 КО) следующей суперзвездой бокса, сообщает vRINGe.com.

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Он ожидает, что по мере взросления 22-летний Стивенсон будет подниматься вверх по категориям, что добавит ему популярности.

«Мы определенно верим, что у Шакура есть способности и личность, чтобы стать следующей суперзвездой бокса. Он посвятил себя этому спорту, экстраординарно талантлив и находится на одной волне с публикой. А эта его широченная улыбка… Я реально уверен, что для этого парня нет преград», — заявил Арум в интервью Stats Perform News.

Последний бой Стивенсон провел 9 июня, когда дебютировал во втором полулегком весе с победы нокаутом над пуэрториканцем Феликсом Карабальо (13−2−2, 9 KO). Поединок был главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе, который стал первым шоу с момента пандемии коронавируса.

Отметим, что на контракте в Top Rank состоит казахстанец Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), владеющий второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Amiericas в среднем весе.

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