Промоутер Алимханулы назвал следующую суперзвезду бокса

Он ожидает, что по мере взросления 22-летний Стивенсон будет подниматься вверх по категориям, что добавит ему популярности.

«Мы определенно верим, что у Шакура есть способности и личность, чтобы стать следующей суперзвездой бокса. Он посвятил себя этому спорту, экстраординарно талантлив и находится на одной волне с публикой. А эта его широченная улыбка… Я реально уверен, что для этого парня нет преград», — заявил Арум в интервью Stats Perform News.

Последний бой Стивенсон провел 9 июня, когда дебютировал во втором полулегком весе с победы нокаутом над пуэрториканцем Феликсом Карабальо (13−2−2, 9 KO). Поединок был главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе, который стал первым шоу с момента пандемии коронавируса.