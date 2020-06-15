Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
16.06
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16.06
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
16.06
Вильярреал
Мальорка
Футбол. Зарубежный
16.06
Вердер
Бавария
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
17Черный день российского футбола
09:36 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский спарринг-партнер «Канело» получил в соперники американца с 35 боями

Казахстанский полусредневес Бобиржан Моминов (10−0, 8 КО) узнал дату следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Возвращение 28-летнего Моминова состоится в рамках шоу компании Top Rank, которое пройдет 16 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене The Bubble в MGM Grand.

Читайте также
«Они реализуют себя». Призер Олимпиады высказался о переходах в профи чемпионов Азии и других боксерах из Казахстана

По информации BoxRec, соперником казахстанца станет 26-летний американский боксер Кэмерон Краел (17−15−3, 4 КО). Поединок рассчитан на восемь раундов и пройдет в лимите полусреднего веса.

Свой последний бой Моминов провел 23 марта в Коста-Месе (штат Калифорния, США), когда выиграл единогласным решением судей у американца Джонатана Стила (9−3−1, 6 КО).

Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО). Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве спарринг-партнера перед его первым боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), который завершился ничьей.

Читайте также
Двукратный чемпион МЧМ из Финляндии приедет в "Барыс"?
Sky: финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесут
Три европейских клуба заинтересованы в футболисте сборной России
«Никогда с таким не сталкивался»: Тедеско — о полуфинале Кубка
В Италии сообщили об интересе «Зенита» к сыну Диего Симеоне
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной РФ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Овечкин рассказал, как он изменился за 15 лет жизни в Америке
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь