Казахстанский спарринг-партнер «Канело» получил в соперники американца с 35 боями

Возвращение 28-летнего Моминова состоится в рамках шоу компании Top Rank, которое пройдет 16 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене The Bubble в MGM Grand.

По информации BoxRec, соперником казахстанца станет 26-летний американский боксер Кэмерон Краел (17−15−3, 4 КО). Поединок рассчитан на восемь раундов и пройдет в лимите полусреднего веса.

Свой последний бой Моминов провел 23 марта в Коста-Месе (штат Калифорния, США), когда выиграл единогласным решением судей у американца Джонатана Стила (9−3−1, 6 КО).