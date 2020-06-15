Казахстанский спарринг-партнер «Канело» получил в соперники американца с 35 боями
Казахстанский полусредневес Бобиржан Моминов (10−0, 8 КО) узнал дату следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский полусредневес Бобиржан Моминов (10−0, 8 КО) узнал дату следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Возвращение 28-летнего Моминова состоится в рамках шоу компании Top Rank, которое пройдет 16 июня в
По информации BoxRec, соперником казахстанца станет 26-летний американский боксер Кэмерон Краел (17−15−3, 4 КО). Поединок рассчитан на восемь раундов и пройдет в лимите полусреднего веса.
Свой последний бой Моминов провел 23 марта в
Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО). Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве