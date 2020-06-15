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09:40 (мск), источник: Vesti.kz

Умер ветеран и легенда казахстанского бокса

Ушел из жизни ветеран и легенда казахстанского бокса Серик Абденалиевич Абденалиев, сообщает официальный сайт Федерации бокса Казахстана.

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«Вся его жизнь была посвящена боксу, в котором он нашел себя как выдающийся спортсмен, который неоднократно становился чемпионом страны, как тренер, который возглавлял национальную сборную — под его руководством боксеры завоевали четыре олимпийских медали в Атланте — и как судья, ставший первым казахстанцем, который судил олимпийские соревнования по боксу в Сиднее. Федерация бокса Казахстана выразила искренние соболезнования родным и близким Серика Абденалиевича», — говорится в сообщении.

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