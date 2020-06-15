Умер ветеран и легенда казахстанского бокса

«Вся его жизнь была посвящена боксу, в котором он нашел себя как выдающийся спортсмен, который неоднократно становился чемпионом страны, как тренер, который возглавлял национальную сборную — под его руководством боксеры завоевали четыре олимпийских медали в Атланте — и как судья, ставший первым казахстанцем, который судил олимпийские соревнования по боксу в Сиднее. Федерация бокса Казахстана выразила искренние соболезнования родным и близким Серика Абденалиевича», — говорится в сообщении.