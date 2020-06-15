«Ни шума, ни людей». Тренировавшийся у Абеля Санчеса «Гладиатор» оценил бой без зрителей

«Очень рад, что выступил. Италии нужен камбэк, так что я дрался для своей страны. Люблю ее, и потому вышел в ринг с национальным флагом. Когда выходил под композицию в своем гладиаторском прикиде и ничего не слышал: ни шума, ни людей на трибунах, было очень странно. Но как только залезаешь в ринг, все идеально и о таких вещах просто не думаешь. Да, на впечатлительных личностей среди боксеров это может повлиять, но поскольку такова нынешняя реальность, деваться некуда и нужно делать то, что должен, с тем, что имеешь. Я дважды за три дня перед боем прошел ПЦР-тест, постоянно измеряли температуру. Готов биться еще», — цитирует Вианелло vRINGe.com.