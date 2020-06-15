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16:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Ни шума, ни людей». Тренировавшийся у Абеля Санчеса «Гладиатор» оценил бой без зрителей

Проспект супертяжелого веса итальянец Гвидо Вианелло (7−0, 7 KO) в первом американском бокс-шоу во время пандемии коронавируса быстро нокаутировал возрастного Дона Хэйнсворта (16−4−1, 14 КО) из США.

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Источник: AFP 2020

26-летний римлянин говорит, что вечер бокса без зрителей был
«странным» только пока он шел к рингу.

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«Очень рад, что выступил. Италии нужен камбэк, так что я дрался для своей страны. Люблю ее, и потому вышел в ринг с национальным флагом. Когда выходил под композицию в своем гладиаторском прикиде и ничего не слышал: ни шума, ни людей на трибунах, было очень странно. Но как только залезаешь в ринг, все идеально и о таких вещах просто не думаешь. Да, на впечатлительных личностей среди боксеров это может повлиять, но поскольку такова нынешняя реальность, деваться некуда и нужно делать то, что должен, с тем, что имеешь. Я дважды за три дня перед боем прошел ПЦР-тест, постоянно измеряли температуру. Готов биться еще», — цитирует Вианелло vRINGe.com.

Добавим, что Вианелло ранее неоднократно спарринговал с такими боксерами, как британцы Тайсон Фьюри и Джо Джойс.

Гвидо тренировался у Абеля Санчеса, который также руководил тренировочным процессом казахстанца Геннадия Головкина. На сегодняшний день оба прекратили сотрудничество с мексиканцем.

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