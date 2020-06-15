«Ни шума, ни людей». Тренировавшийся у Абеля Санчеса «Гладиатор» оценил бой без зрителей
Проспект супертяжелого веса итальянец Гвидо Вианелло (7−0, 7 KO) в первом американском
Проспект супертяжелого веса итальянец Гвидо Вианелло (7−0, 7 KO) в первом американском
26-летний римлянин говорит, что вечер бокса без зрителей был
«странным» только пока он шел к рингу.
«Очень рад, что выступил. Италии нужен камбэк, так что я дрался для своей страны. Люблю ее, и потому вышел в ринг с национальным флагом. Когда выходил под композицию в своем гладиаторском прикиде и ничего не слышал: ни шума, ни людей на трибунах, было очень странно. Но как только залезаешь в ринг, все идеально и о таких вещах просто не думаешь. Да, на впечатлительных личностей среди боксеров это может повлиять, но поскольку такова нынешняя реальность, деваться некуда и нужно делать то, что должен, с тем, что имеешь. Я дважды за три дня перед боем прошел
Добавим, что Вианелло ранее неоднократно спарринговал с такими боксерами, как британцы Тайсон Фьюри и Джо Джойс.
Гвидо тренировался у Абеля Санчеса, который также руководил тренировочным процессом казахстанца Геннадия Головкина. На сегодняшний день оба прекратили сотрудничество с мексиканцем.