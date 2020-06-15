Кубок Беларуси по боксу пройдет без болельщиков на трибунах
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубок Беларуси по боксу, который примет Гомель
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубок Беларуси по боксу, который примет Гомель
Во время соревнований будут приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава Беларуси.
Сейчас прорабатывается вопрос организации
Кубок Беларуси по боксу в Гомеле станет первым стартом для представителей национальной команды после долгого перерыва. Планируется, что в споре за награды примут участие все сильнейшие спортсмены страны. Для молодых атлетов состязания будут этапом отбора на сентябрьские Игры стран СНГ.