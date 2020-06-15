Кубок Беларуси по боксу пройдет без болельщиков на трибунах

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубок Беларуси по боксу, который примет Гомель 6—11 июля , пройдет при пустых трибунах в связи с эпидемиологической обстановкой в мире и стране. Такая информация приводится на официальном сайте ГОЦОР единоборств, на ринге которого пройдет старт, сообщает корреспондент БЕЛТА.