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20:57 (мск), источник: БЕЛТА

Кубок Беларуси по боксу пройдет без болельщиков на трибунах

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубок Беларуси по боксу, который примет Гомель 6—11 июля, пройдет при пустых трибунах в связи с эпидемиологической обстановкой в мире и стране. Такая информация приводится на официальном сайте ГОЦОР единоборств, на ринге которого пройдет старт, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во время соревнований будут приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава Беларуси.

Сейчас прорабатывается вопрос организации онлайн-трансляций.

Кубок Беларуси по боксу в Гомеле станет первым стартом для представителей национальной команды после долгого перерыва. Планируется, что в споре за награды примут участие все сильнейшие спортсмены страны. Для молодых атлетов состязания будут этапом отбора на сентябрьские Игры стран СНГ.

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