Елеусинов и дебютанты. Объявлены участники вечера профи-бокса в Алматы

Источник: AP 2020

Шоу МTK FightNight будет транслироваться в США на платформе ESPN+ и по всему миру на IFL TV. В рамках вечера бокса свои бои проведут казахстанцы Абай Толеш (5−0, 3 КО), Даурен Елеусинов (8−0−1, 7 КО), Арман Рысбек (7−0, 6 КО), Берикбай Нурымбетов (5−0, 1 КО), Нурдос Толебай (2−0, 1 КО) и Рай Сейтжанов (2−0).

Также в карде запланированы дебютные поединки в профи средневеса Турсынбая Кулахмета (35−10 в любителях) — бронзового призера ЧМ-2019 и чемпиона Азии того же года, и Талгата Шайкена — полусредневеса, серебряного финалиста юношеской Олимпиады и чемпиона Азии среди молодежи.

Отмечается, что кард может претерпеть изменения в ближайшие недели.