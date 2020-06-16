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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший в мировом боксе? Назван главный удар Головкина

Британский телеканал Sky Sports Boxing назвал главный удар в арсенале чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

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«Устрашающий джеб Головкина. GGG выбрасывает карающий джеб. Кто в настоящее время имеет самый лучший джеб в мировом боксе?» — говорится в описании видеоролика.

Последний раз Головкин выходил на ринг в октябре прошлого года в Нью-Йорке, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула.

Возвращение GGG ожидается в августе в поединке против обязательного претендента поляка Камила Шереметы.

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