Лучший в мировом боксе? Назван главный удар Головкина

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«Устрашающий джеб Головкина. GGG выбрасывает карающий джеб. Кто в настоящее время имеет самый лучший джеб в мировом боксе?» — говорится в описании видеоролика.

Последний раз Головкин выходил на ринг в октябре прошлого года в Нью-Йорке, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула.