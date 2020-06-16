Лучший в мировом боксе? Назван главный удар Головкина
Британский телеканал Sky Sports Boxing назвал главный удар в арсенале чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).
Британский телеканал Sky Sports Boxing назвал главный удар в арсенале чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).
«Устрашающий джеб Головкина. GGG выбрасывает карающий джеб. Кто в настоящее время имеет самый лучший джеб в мировом боксе?» — говорится в описании видеоролика.
Последний раз Головкин выходил на ринг в октябре прошлого года в
Возвращение GGG ожидается в августе в поединке против обязательного претендента поляка Камила Шереметы.