Стал известен гонорар небитого казахстанского боксера за бой в Лас-Вегасе

28-летний Моминов выступит в рамках вечера компании Top Rank, который пройдет утром 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене The Bubble в MGM Grand. Его соперником по восьмираундовому поединку станет американец Кэмерон Краел (17−15−3, 4 КО).

Согласно информации Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), за этот бой Моминов заработает шесть тысяч долларов, а его оппонент — на две тысячи долларов больше.

Накануне боксеры прошли взвешивание. Моминов показал на весах 152 фунта, Краел же оказался легче — 147,8 фунта.

Свой последний бой Моминов провел 23 марта в Коста-Месе (штат Калифорния, США), когда выиграл единогласным решением судей у американца Джонатана Стила (9−3−1, 6 КО).