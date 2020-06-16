Стал известен гонорар небитого казахстанского боксера за бой в Лас-Вегасе
Казахстанский боксер полусреднего веса Бобиржан Моминов (10−0, 8 КО) завтра, 17 июня, проведет свой первый бой после длительного простоя на профессиональном ринге.
Казахстанский боксер полусреднего веса Бобиржан Моминов (10−0, 8 КО) завтра, 17 июня, проведет свой первый бой после длительного простоя на профессиональном ринге.
28-летний Моминов выступит в рамках вечера компании Top Rank, который пройдет утром 17 июня в
Согласно информации Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), за этот бой Моминов заработает шесть тысяч долларов, а его оппонент — на две тысячи долларов больше.
Накануне боксеры прошли взвешивание. Моминов показал на весах 152 фунта, Краел же оказался легче — 147,8 фунта.
Свой последний бой Моминов провел 23 марта в