Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Герта
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Падерборн
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леганес
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Журнал The Ring назвал топ-10 лучших тяжеловесов современности. Поветкин стал шестым

Журнал The Ring опубликовал свежую версию рейтинга лучших боксёров, выступающих в тяжёлой весовой категории.

Наверх
Источник: Reuters

Чемпионом по версии журнала стал обладатель пояса WBC Тайсона Фьюри. На первой строчке рейтинга обосновался обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, опередивший Диллиана Уайта и бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Россиянин Александр Поветкин занял шестое место.

Лучшие боксёры тяжёлой весовой категории (версия журнала The Ring):

Чемпион — Тайсон Фьюри.

1. Энтони Джошуа
2. Диллиан Уайт
3. Деонтей Уайлдер
4. Луис Ортис
5. Энди Руис
6. Александр Поветкин
7. Джозеф Паркер
8. Майкл Хантер
9. Оскар Ривас
10. Кубрат Пулев.

Ранее Тайсон Фьюри назвал топ-5 лучших тяжеловесов современности. В список попал украинец Александр Усик.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Как будут организованы матчи чемпионата России по футболу
Суперголу русского форварда Малкина — 11 лет (видео)
«Тоттенхэм» вновь рассмотрит возможность подписания Дзюбы
СМИ: Модрич хочет завершить карьеру в мадридском «Реале»
СМИ: Цорн получит 20 млн рублей в случае чемпионства «Спартака»
Мюнхен — снова чемпион: прогноз на матч «Вердер» — «Бавария»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь