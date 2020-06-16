Журнал The Ring назвал топ-10 лучших тяжеловесов современности. Поветкин стал шестым

Чемпионом по версии журнала стал обладатель пояса WBC Тайсона Фьюри. На первой строчке рейтинга обосновался обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, опередивший Диллиана Уайта и бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Россиянин Александр Поветкин занял шестое место.