Небитый финалист Олимпиады с 18 нокаутами бросил вызов Головкину

В рейтинге IBF Фалькао идет на пятом месте, но при этом первая и вторая строчка в списке вакантны.

«В моих планах было сражаться за титул в Китае, но оказалось, что мой соперник — пандемия, пришлось отменить бой, — шутит Фалькао. В этом году вряд ли удастся получить поединок за титул чемпиона мира, потому что у меня длительный простой. Моя цель — биться за пояс в первой половине 2021 года, нет больше времени ждать.

Я стою в рейтингах всех четырех основных федераций и ближе всего к титулу — по линии IBF. Здесь чемпион — GGG, но он уже в возрасте — 38 лет. Он стал хуже двигаться, но все еще может сильно ударить. Думаю, это будет хороший бой для меня, а я выиграю решением.

Слежу за всеми боями GGG и вижу, что с каждым годом он становится хуже. Говорю о реакции, точности, силе и подвижности. Я не думаю, что он не сможет выдержать мой темп, — заявил Фалькао.

30-летний Фалькао перешел в профи в статусе серебряного призера Олимпиады-2012 и бронзового медалиста чемпионата мира-2011. Бразилец пока не имеет поражений, а в последнем бою 29 февраля на родине досрочно победил аргентинца Хорхе Даниэля Миранду (56−20, 22 КО).

Из 26 боев 23 Фалькао провел в США. Еще дважды средневес выступал в Бразилии, а один раз — в Макао. При этом он ни разу не претендовал на титул чемпиона мира.