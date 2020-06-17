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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер Моминов выиграл 11-й бой в карьере

Казахстанский боксер Бобиржан Моминов (11−0, 8 КО) одержал свою 11-ю победу на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

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28-летний Моминов выступил в рамках вечера компании Top Rank на арене The Bubble комплекса MGM Grand в американском Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником был американец Кэмерон Краел (17−16−3, 4 KО).

Поединок первого среднего веса был рассчитан на шесть раундов и прошел всю дистанцию, по итогам которой судьи единогласным решением отдали победу казахстанскому боксеру.

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) раскрыла гонорары Моминова и Краела. Для казахстанца этот бой станет первым с 23 марта 2019 года — тогда он в Коста-Месе (штат Калифорния, США) выиграл единогласным решением судей у американца Джонатана Стила (9−3−1, 6 КО).

Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО). Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве спарринг-партнера перед его первым боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), который завершился ничьей.

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