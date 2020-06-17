Казахстанский боксер Моминов выиграл 11-й бой в карьере
Казахстанский боксер Бобиржан Моминов (11−0, 8 КО) одержал свою 11-ю победу на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Бобиржан Моминов (11−0, 8 КО) одержал свою 11-ю победу на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.
28-летний Моминов выступил в рамках вечера компании Top Rank на арене The Bubble комплекса MGM Grand в американском
Поединок первого среднего веса был рассчитан на шесть раундов и прошел всю дистанцию, по итогам которой судьи единогласным решением отдали победу казахстанскому боксеру.
Ранее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) раскрыла гонорары Моминова и Краела. Для казахстанца этот бой станет первым с 23 марта 2019 года — тогда он в
Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО). Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве