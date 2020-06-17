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10:38 (мск), источник: Vesti.kz

«На отлично». Казахстанский спарринг-партнер «Канело» оценил свою победу в Лас-Вегасе

Проспект первого среднего веса из Казахстана Бобиржан Моминов (11−0, 8 КО) прокомментировал свою победу над американцем Кэмероном Краелом (17−16−3, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Их бой состоялся утром 17 июня на арене The Bubble комплекса MGM Grand в американском Лас-Вегасе (штат Невада, США) и прошел всю дистанцию. По итогам шести раундов судьи единогласным решением отдали победу Моминову.

«По воле Творца, пройдено очередное испытание на отлично. Сохраняя прежние качества, двигаемся дальше! Спасибо каждому из вас», — написал Моминов на своей странице в Instagram.

Таким образом, Моминов одержал 11-ю победу в 11 боях на профи-ринге (восемь нокаутом), тогда как Краел потерпел 16-е поражение в карьере при 17 победах (4 КО) и трех ничьих.

Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО). Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве спарринг-партнера перед его первым боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), который завершился ничьей.

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