«На отлично». Казахстанский спарринг-партнер «Канело» оценил свою победу в Лас-Вегасе

Их бой состоялся утром 17 июня на арене The Bubble комплекса MGM Grand в американском Лас-Вегасе (штат Невада, США) и прошел всю дистанцию. По итогам шести раундов судьи единогласным решением отдали победу Моминову.

«По воле Творца, пройдено очередное испытание на отлично. Сохраняя прежние качества, двигаемся дальше! Спасибо каждому из вас», — написал Моминов на своей странице в Instagram.

Таким образом, Моминов одержал 11-ю победу в 11 боях на профи-ринге (восемь нокаутом), тогда как Краел потерпел 16-е поражение в карьере при 17 победах (4 КО) и трех ничьих.

Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО). Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве спарринг-партнера перед его первым боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), который завершился ничьей.