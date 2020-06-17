Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана узнал соперника по дебюту в профи

Поединок состоится 18 июля в Алматы в рамках вечера бокса MTK KAZAKHSTAN FIGHT NIGHT.

Напомним, Шайкен является финалистом юношеской Олимпиады, чемпионом Азии среди молодежи и победителем Спартакиады Республики Казахстан. Не так давно он подписал с компанией MTK KAZAKHSTAN контракт.

Нурымбетов же дебютировал в профи в 2016 году и провел за это время пять боев, во всех одержав победы. Свой последний поединок он провел 15 февраля нынешнего года на турнире в Алматы, организованного компанией Tukeshov Boxing Promotions.

Вечер бокса пройдет без зрителей и в строгом соответствии со всеми правилами и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В главном же бою шоу сойдутся два непобежденных казахстанца Даурен Елеусинов (8−0−1, 7 КО) и Арман Рысбек (7−0, 6 КО).