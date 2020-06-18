Женская сборная России по боксу сдала отрицательные тесты на коронавирус

«14 июня мы начали учебно-тренировочный сбор на спортивной базе “Озеро Круглое”, — сказал в телефонном разговоре Шидловский. — Сначала мы прошли все необходимые процедуры, включая углубленное медицинское обследование и обсервацию. Спортсменки сдали тесты на коронавирус, все результаты отрицательные. К работе приступили все 39 спортсменок, приглашенные на сбор».