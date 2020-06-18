Женская сборная России по боксу сдала отрицательные тесты на коронавирус

Команда проходит подготовку на базе «Озеро Круглое» (Московская область).
«14 июня мы начали учебно-тренировочный сбор на спортивной базе “Озеро Круглое”, — сказал в телефонном разговоре Шидловский. — Сначала мы прошли все необходимые процедуры, включая углубленное медицинское обследование и обсервацию. Спортсменки сдали тесты на коронавирус, все результаты отрицательные. К работе приступили все 39 спортсменок, приглашенные на сбор».
«Вчера на нашей тренировке побывал министр спорта РФ Олег Матыцин, — добавил собеседник агентства. — Я рассказал ему о том, что администрация базы обеспечила нас всем необходимым. Как условиями для полноценной тренировочной работы, так и средствами защиты согласно всем требованиям Роспотребнадзора. Тренировочный сбор команды завершится 5 июля».