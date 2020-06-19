Начал подготовку к бою? Головкин показал фото из тренировочного лагеря

В своем аккаунте в Instagram боксер опубликовал снимок, на котором с ним также находятся его тренер Джонатан Бэнкс, экс-чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весах Баду Джек и российские хоккеисты Илья Ковальчук и Клим Костин.
«Жизнь в лагере», — подписал GGG фотографию.
Напомним, ранее Головкин и Ковальчук поделились фото и видео совместных тренировок, которые проводят в Big Bear.
Пока неизвестна точная дата возвращения Головкина на ринг, но известно, что его следующим соперником станет поляк Камил Шеремета.