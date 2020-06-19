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11:28 (мск), источник: Vesti.kz

Начал подготовку к бою? Головкин показал фото из тренировочного лагеря

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) поделился фотографией из тренировочного лагеря, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В своем аккаунте в Instagram боксер опубликовал снимок, на котором с ним также находятся его тренер Джонатан Бэнкс, экс-чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весах Баду Джек и российские хоккеисты Илья Ковальчук и Клим Костин.

«Жизнь в лагере», — подписал GGG фотографию.

Напомним, ранее Головкин и Ковальчук поделились фото и видео совместных тренировок, которые проводят в Big Bear.

Пока неизвестна точная дата возвращения Головкина на ринг, но известно, что его следующим соперником станет поляк Камил Шеремета.

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