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20:57 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин рассказал о жизни в карантине и возвращении в тренировочный лагерь

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) в эфире The Lockdown Tapes на YouTube-канале Matchroom Boxing рассказал о своей жизни в карантине и возвращении в тренировочный лагерь.

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Он начал готовиться к следующему бою, но пока не может сказать приблизительные сроки поединка.

«Я в Калифорнии. Все прекрасно. Я рад, что моя семья чувствует себя великолепно. Надеюсь, у всех все так же.

Как и все, я попытался адаптироваться к этому новому состоянию и позиции, в которой мы все находимся из-за пандемии. Конечно, все по-другому. Потихоньку-потихоньку получается нормализовать тренировочный сбор, подготовку. Я пытаюсь сделать все комфортным.

Я приехал в свой зал в Big Bear, где обычно провожу свой подготовительный сбор. Начал на этой неделе. Здесь все здорово. Тренер Джонатан Бэнкс уже прилетел, мы, правда, виделись всего один день, но уже здесь, на месте. Я думаю, пока отсыпается после перелета (улыбается). Сегодня (19 июня) у нас тренировка в обед, он планирует, составляет конспект тренировки.

В тренировочном лагере будет только узкий круг моих близких, это те профессионалы, которые работают со мной на протяжении долгого времени. Плюс спарринг-партнеры.

Мне нравится работать с Бэнксом. Мы сразу нашли с ним общий язык и понимание. Мне нравятся его идеи, оба понимаем, куда мы должны идти — вот сейчас это и пробуем, — сказал Головкин.

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