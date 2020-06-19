Головкин рассказал о желании провести бой в Казахстане

«Конечно, народ Казахстана заслуживает такого вечера у себя дома. Они должны получить возможность посмотреть вживую такое большое грандиозное шоу, на таком высоком уровне, котором делают в США. Я считаю, что народ этого заслуживает. Это необходимо сделать, дать возможность насладиться таким шоу. Я бы сказал — “Конечно, да”. От меня не много зависит в этом вопрос, но если выдастся такая возможность — с удовольствием сделаю это», — сказал Головкин.