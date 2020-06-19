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21:43 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин рассказал о желании провести бой в Казахстане

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) в эфире The Lockdown Tapes на YouTube-канале Matchroom Boxing рассказал о желании провести бой на родине.

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«Конечно, народ Казахстана заслуживает такого вечера у себя дома. Они должны получить возможность посмотреть вживую такое большое грандиозное шоу, на таком высоком уровне, котором делают в США. Я считаю, что народ этого заслуживает. Это необходимо сделать, дать возможность насладиться таким шоу. Я бы сказал — “Конечно, да”. От меня не много зависит в этом вопрос, но если выдастся такая возможность — с удовольствием сделаю это», — сказал Головкин.

Единственный бой в Казахстане Головкин провел в декабре 2010 года, когда в Астане нокаутировал колумбийца Милтона Нуньеса в бою за титул WBA.

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