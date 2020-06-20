«Его невозможно разгадать». Тренер чемпиона мира обвинил «Канело» в несерьезности

«Альварес — та еще загадка, не правда ли? Невозможно разгадать его на ринге, и невозможно разгадать за его пределами, пока все не решено. Его бой против Каллума Смита был бы отличным поединком, большим. Им решать, хотят ли они битвы со Смитом. Если есть желание, то все, что им нужно сделать, это сказать и заплатить деньги. Тогда дело сделано. Если им действительно это интересно, им нужно направить предложение, серьезное предложение. Не такое, какое они сделали в прошлый раз. Несерьезно слишком. Тем более Каллум принял его в итоге, но команды так и не вернулись к переговорам», — цитирует Джо Boxingscene.com.