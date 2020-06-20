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08:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Его невозможно разгадать». Тренер чемпиона мира обвинил «Канело» в несерьезности

Джо Галлахер, тренер и менеджер чемпиона WBA во втором среднем весе Каллума Смита, уверен в звездном статусе боя своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом. Также специалист обвинил «Канело» в несерьезности.

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«Альварес — та еще загадка, не правда ли? Невозможно разгадать его на ринге, и невозможно разгадать за его пределами, пока все не решено. Его бой против Каллума Смита был бы отличным поединком, большим. Им решать, хотят ли они битвы со Смитом. Если есть желание, то все, что им нужно сделать, это сказать и заплатить деньги. Тогда дело сделано. Если им действительно это интересно, им нужно направить предложение, серьезное предложение. Не такое, какое они сделали в прошлый раз. Несерьезно слишком. Тем более Каллум принял его в итоге, но команды так и не вернулись к переговорам», — цитирует Джо Boxingscene.com.

Отметим, что вместе со Смитом предложение также получил другой британец — Билли Джо Сондерс. Он в итоге рассматривался в качестве главного соперника на ближайший бой Альвареса. Пока же ничего официального нет. Единственное, его возвращение на ринг ожидается в сентябре.

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