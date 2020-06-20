Кремлев: Турнир по боксу 24 июня перенесен из-за невозможности найти соперников
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Боксерский турнир под эгидой Федерации бокса России перенесен на неопределенный срок
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Боксерский турнир под эгидой Федерации бокса России перенесен на неопределенный срок
Изначально соревнование планировалось провести 24 июня в Москве, оно должно было стать вторым боксерским турниром после перерыва
«Перенесли шоу
Первый турнир по боксу после перерыва состоялся в Москве 15 июня.