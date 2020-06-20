Кремлев: Турнир по боксу 24 июня перенесен из-за невозможности найти соперников

Источник: РИА "Новости"

Изначально соревнование планировалось провести 24 июня в Москве, оно должно было стать вторым боксерским турниром после перерыва из-за пандемии коронавируса. В главном поединке должен был выступить трехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев.

«Перенесли шоу из-за того, что не всем смогли подобрать соперников. Границы закрыты, и это сказалось. Причины переноса чисто спортивные», — сообщил Кремлев.