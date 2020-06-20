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15:10 (мск), источник: ТАСС

Бой между боксерами Усиком и Чисорой планируется провести в октябре

ТАСС, 20 июня. Боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой планируется провести в октябре. Об этом сообщил британский промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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Источник: РИА "Новости"

«Стоит учитывать Александра Усика, который должен провести свой бой против Чисоры, возможно, в октябре», — рассказал Хирн.

Изначально поединок Усик — Чисора в супертяжелом весе планировалось провести 23 мая в Лондоне.

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В послужном списке 33-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел поясом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг (первый тяжелый вес). В послужном списке 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаутом) и 9 поражений.

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