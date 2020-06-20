«Миллионы долларов испарились». Эдди Хирн сделал заявление о сроках третьего боя Головкин — «Канело»

«Если говорить о возможном поединке Сондерса с Альваресом, то здесь возникла ситуация, когда около восьми миллионов долларов от продажи билетов испарились в воздухе. Захочет ли “Канело” драться за более скромный гонорар? Сомнительно. Он — одна из крупнейших звезд в боксе. Но, возможно, Альварес скажет себе: “Я понимаю ситуацию и положение на рынке. Мне нужно подраться без толпы”. Согласится ли Сондерс на сокращение гонорара? Не знаю. Возможно. В любом случае я верю, что Альварес подерется с Головкиным после следующего боя. Независимо от того, кто станет его соперником в сентябре, я надеюсь, что после этого “Канело” встретится с GGG», — сказал Хирн.