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16:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Миллионы долларов испарились». Эдди Хирн сделал заявление о сроках третьего боя Головкин — «Канело»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн надеется, что чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) подерется с обладателем титулов IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) через один бой. Его слова приводит Boxingnews24.com.

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Перед этим промоутер хочет свести мексиканца с еще одним своим подопечным — чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом.

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«Если говорить о возможном поединке Сондерса с Альваресом, то здесь возникла ситуация, когда около восьми миллионов долларов от продажи билетов испарились в воздухе. Захочет ли “Канело” драться за более скромный гонорар? Сомнительно. Он — одна из крупнейших звезд в боксе. Но, возможно, Альварес скажет себе: “Я понимаю ситуацию и положение на рынке. Мне нужно подраться без толпы”. Согласится ли Сондерс на сокращение гонорара? Не знаю. Возможно. В любом случае я верю, что Альварес подерется с Головкиным после следующего боя. Независимо от того, кто станет его соперником в сентябре, я надеюсь, что после этого “Канело” встретится с GGG», — сказал Хирн.

Ранее сам Головкин объявил, что его следующим соперником станет обязательный претендент по линии IBF — поляк Камил Шеремета. Этот бой планируется в августе, а на декабрь намечен третий поединок GGG c «Канело».

Напомним, предыдущие два боя антагонистов состоялись в сентябре на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) — первый (2017) закончился ничьей, а второй (2018) — минимальной победой Альвареса.

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