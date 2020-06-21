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13:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Майк Тайсон: Если Джон Джонс хочет большие деньги, ему нужно подраться со мной

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон поделился мыслями о желании чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса зарабатывать больше, чем он получает сейчас.

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Источник: РИА "Новости"
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13
фотографий
13
фотографий
22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Прославленный боксёр считает, что Джонсу есть смысл провести с ним боксёрский поединок.

«Послушайте, у UFC сейчас больше популярности, чем у боксёрских поединков, верно? У них большие рейтинги. Но боец UFC никогда не будет богаче, чем боксёр топ-уровня. Чтобы заработать $ 100 млн, Конору Маггрегору надо было подраться с Флойдом Мейвезером. Если Джонс хочет заработать по-настоящему большие деньги, ему нужно подраться со мной», — приводит слова Тайсона BJ Penn.

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Напомним, не так давно Майк Тайсон заявил о намерении вернуться в бокс, чтобы провести несколько благотворительных поединков.

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