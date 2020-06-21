Абель Санчес сделал прогноз на бой Головкин — Пакьяо

«Пакьяо находится на том этапе карьеры, где ему уже не нужны бои с молодыми чемпионами. Я думаю, что Головкину будет сложно сделать вес, если бой состоится в первом среднем весе (до 79,85 килограмм). Если в контракте пропишут пункт о регидратации, то все станет еще сложнее для Геннадия. Проблемная ли скорость рук Пакьяо для Головкина, учитывая, что Геннадий будет истощенным и замедлится после тяжелой сгонки веса? Мэнни — маленький боец. Думаю, он начал карьеру в наилегчайшем весе, и поэтому преимущество Головкина в габаритах сыграет важную роль. Предвижу удачные эпизоды у Пакьяо в начале боя, но Головкин — это не Антонио Маргарито. Он потрясет Мэнни», — приводит слова Санчеса Xsport.ua со ссылкой на WBN.