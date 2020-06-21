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15:17 (мск), источник: Vesti.kz

Абель Санчес сделал прогноз на бой Головкин — Пакьяо

Бывший тренер чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Абель Санчес сделал прогноз на возможный бой казахстанца с филиппинцем Мэнни Пакьяо (62−7−2, 39 КО), который сейчас владеет титулом WBA (Super) в полусреднем дивизионе.

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По мнению специалиста, на поединке скажется разница в габаритах, а GGG сможет потрясти соперника.

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«Пакьяо находится на том этапе карьеры, где ему уже не нужны бои с молодыми чемпионами. Я думаю, что Головкину будет сложно сделать вес, если бой состоится в первом среднем весе (до 79,85 килограмм). Если в контракте пропишут пункт о регидратации, то все станет еще сложнее для Геннадия. Проблемная ли скорость рук Пакьяо для Головкина, учитывая, что Геннадий будет истощенным и замедлится после тяжелой сгонки веса? Мэнни — маленький боец. Думаю, он начал карьеру в наилегчайшем весе, и поэтому преимущество Головкина в габаритах сыграет важную роль. Предвижу удачные эпизоды у Пакьяо в начале боя, но Головкин — это не Антонио Маргарито. Он потрясет Мэнни», — приводит слова Санчеса Xsport.ua со ссылкой на WBN.

Ранее тренер Пакьяо Фредди Роуч заявил, что его подопечный может подняться в средний вес для боя с Головкиным. При этом бывший промоутер филиппинца Боб Арум предостерег его от этого поединка.

Напомним, что Санчес работал с Головкиным с 2010 по апрель 2019 года. Сейчас казахстанца тренирует американец Джонатан Бэнкс.

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