Бой между мексиканскими боксерами закончился нокаутом

Поединок полулегкого веса стал частью андеркарта вечера бокса и был рассчитан на восемь раундов, но завершился в пятом. В пятой трехминутке Орнелас, считавшийся фаворитом, опустился на колено, но рефери засчитал не только нокдаун, но и нокаут, остановив бой.