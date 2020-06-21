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15:34 (мск), источник: Vesti.kz

Бой между мексиканскими боксерами закончился нокаутом

Мексиканец Эдвин Паломарес (13−3−1, 4 КО) досрочно победил соотечественника Карлоса Орнеласа (25−3, 14 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок полулегкого веса стал частью андеркарта вечера бокса и был рассчитан на восемь раундов, но завершился в пятом. В пятой трехминутке Орнелас, считавшийся фаворитом, опустился на колено, но рефери засчитал не только нокдаун, но и нокаут, остановив бой.

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24-летний Паломарес и 25-летний Орнелас всю карьеру проводят в Мексике и никогда не претендовали на титулы чемпиона мира. В главном событии чемпион мира по версии WBO во втором легчайшем весе мексиканец Эмануэль Наваррете (32−1, 28 KO) нокаутировал соотечественника Уриэля Лопеса (13−14−1, 6 КО).

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