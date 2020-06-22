Преемнику «Канело» посоветовали уйти из Golden Boy

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Чарло выступал за Golden Boy с 2008 по 2015 год и, по его словам, стал достойно зарабатывать только после смены промоутера, когда перешел к Элу Хэймону и PBC.

«Бро, нет никого лучше Эла Хэймона. Я покинул Golden Boy, заработав от силы сто тысяч, с Хэймоном же я поднял в десять раз больше. Чувак, ты слишком популярен, чтобы оставаться у них, не давай использовать себя. Ты молод, будь умнее», — обратился Чарло к Гарсии в своем твиттере.

Отношения между Гарсией и Де Ла Хойей продолжают оставаться напряженными. Недавно 21-летний боксер сообщил, что отказался драться 4 июля, так как ему предложили слишком маленький гонорар.