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11:59 (мск), источник: Vesti.kz

«У меня плохие новости!» Фируза Шарипова сделала заявление по первому бою после возвращения в бокс

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова заявила о том, что не сможет провести 4 июля реванш с россиянкой Софьей Очигавой из-за того, что не может выехать на сборы в Казань, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Друзья, у меня плохие новости! Из-за ситуации с коронавирусом у меня не получается вовремя выехать на сборы в Казань. Поэтому мой бой с Софьей Очигавой переносится на более поздний срок. К сожалению, следующий свой поединок Софья проведет с другой соперницей. Все подробности расскажу позже… У кого есть возможность помочь мне попасть в Казань в ближайшее время, просьба написать в директ», — написала Фируза Шарипова.

Напомним, 15 апреля Фируза Шарипова объявила о возобновлении спортивной карьеры. Ее отдых длился чуть более полугода — в сентябре 2019-го она так же через социальные сети сообщила о том, что уходит из бокса, так как устала от проблем с финансированием.

Реванш между боксершами должен был состояться 4 июля в Казани на турнире промоутерской компании RatelProFight. При этом поединок в весовой категории до 58,9 килограмма был рассчитан на десять раундов, а на кону должен был стоять титул по версии IBA, которым владеет Очигава.

Отметим, что изначально этот поединок планировался на 19 июня, но был перенесен. Ранее Фируза Шарипова заявила, что в условиях карантина к бою готовиться невозможно и попросила его перенести.

19 мая стало известно, что в начале этого года Фируза Шарипова родила ребенка.

На счету 25-летней Шариповой в профи десять побед и одно поражение. 32-летняя Очигава провела на профи-ринге всего три боя, выиграв их все. В дебютном поединке в мае 2016 года она победила Шарипову, которая также дебютировала в профи. Очигава является серебряной призеркой Олимпиады-2012 и двукратной чемпионкой мира (2005, 2006).

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