«У меня плохие новости!» Фируза Шарипова сделала заявление по первому бою после возвращения в бокс
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова заявила о том, что не сможет провести 4 июля реванш с россиянкой Софьей Очигавой
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова заявила о том, что не сможет провести 4 июля реванш с россиянкой Софьей Очигавой
«Друзья, у меня плохие новости!
Напомним, 15 апреля Фируза Шарипова объявила о возобновлении спортивной карьеры. Ее отдых длился чуть более полугода — в сентябре 2019-го она так же через социальные сети сообщила о том, что уходит из бокса, так как устала от проблем с финансированием.
Реванш между боксершами должен был состояться 4 июля в Казани на турнире промоутерской компании RatelProFight. При этом поединок в весовой категории до 58,9 килограмма был рассчитан на десять раундов, а на кону должен был стоять титул по версии IBA, которым владеет Очигава.
Отметим, что изначально этот поединок планировался на 19 июня, но был перенесен. Ранее Фируза Шарипова заявила, что в условиях карантина к бою готовиться невозможно и попросила его перенести.
19 мая стало известно, что в начале этого года Фируза Шарипова родила ребенка.
На счету 25-летней Шариповой в профи десять побед и одно поражение. 32-летняя Очигава провела на