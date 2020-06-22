Анонсирован пятый бой вечера бокса в Алматы с трансляцией на ESPN

В поединке сойдутся непобежденные Нурдос Толебай (2−0, 1 КО) и Нуржан Макашбаев (0−0−2), выступающие в первом полусреднем весе. Формат поединка пока не уточняется.

В профи 19-летний Толебай дебютировал в октябре 2019 года и одержал две победы в Алматы. Дважды пока выступил и 24-летний Макашбаев, которые свои бои провел в марте и декабре 2019 года в России и свел вничью.

В предстоящем вечере бокса выступят только казахстанцы. Ранее объявлен четвертый поединок шоу — в нем Абай Толеш (5−0, 3 KO) сразится против Сапарбая Айдарова (4−0, 2 KO).

До этого стало известно, что в рамках этого вечера бокса выступят Турсынбай Кулахмет, который свой дебютный бой на профессиональном ринге проведет против Сагадата Рахманкулова (6−1−0, 4 КО), в прошлом сотрудничавшего с известной промоутерской компанией Top Rank.

В этом же вечере на профи-ринге дебютирует финалист юношеской Олимпиады Талгат Шайкен. Соперником выступит Берикбай Нурымбетов (5−0, 1 KO).