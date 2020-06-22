Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.06
Леганес
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
22.06
Болонья
Ювентус
02
Футбол. Зарубежный
22.06
Манчестер Сити
Бернли
50
Футбол. Зарубежный
22.06
Вильярреал
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
22.06
Фиорентина
Брешиа
11
Футбол. Зарубежный
22.06
Лечче
Милан
14
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
22 июня, источник: Vesti.kz

Анонсирован пятый бой вечера бокса в Алматы с трансляцией на ESPN

Менеджерская компания MTK Kazakhstan огласила пятую пару вечера бокса, который пройдет 18 июля в Алматы.

Наверх

В поединке сойдутся непобежденные Нурдос Толебай (2−0, 1 КО) и Нуржан Макашбаев (0−0−2), выступающие в первом полусреднем весе. Формат поединка пока не уточняется.

В профи 19-летний Толебай дебютировал в октябре 2019 года и одержал две победы в Алматы. Дважды пока выступил и 24-летний Макашбаев, которые свои бои провел в марте и декабре 2019 года в России и свел вничью.

В предстоящем вечере бокса выступят только казахстанцы. Ранее объявлен четвертый поединок шоу — в нем Абай Толеш (5−0, 3 KO) сразится против Сапарбая Айдарова (4−0, 2 KO).

До этого стало известно, что в рамках этого вечера бокса выступят Турсынбай Кулахмет, который свой дебютный бой на профессиональном ринге проведет против Сагадата Рахманкулова (6−1−0, 4 КО), в прошлом сотрудничавшего с известной промоутерской компанией Top Rank.

В этом же вечере на профи-ринге дебютирует финалист юношеской Олимпиады Талгат Шайкен. Соперником выступит Берикбай Нурымбетов (5−0, 1 KO).

В главном бою сойдутся два непобежденных казахстанца Даурен Елеусинов (8−0−1, 7 КО) и Арман Рысбек (7−0, 6 КО). Вечер бокса 18 июля в Алматы пройдет без зрителей и в строгом соответствии со всеми правилами и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В прямом эфире шоу покажут американский ESPN и британский IFL TV.

Анонсирован пятый бой вечера бокса в Алматы с трансляцией на ESPN
«Ростов» выступил с заявлением по поводу матча с «Сочи»
Гончаренко не будет готовить ЦСКА к игре против «Динамо»
Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать победу в матче Серии А
Дубли Мареза и Фодена принесли «Манчестер Сити» крупную победу
Скончался чемпион Европы по футболу
Вратарь «Ростова» рассказал, что говорили ему игроки «Сочи»
Стало известно о судьбе Златана Ибрагимовича в «Милане»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь