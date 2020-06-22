Анонсирован пятый бой вечера бокса в Алматы с трансляцией на ESPN
Менеджерская компания MTK Kazakhstan огласила пятую пару вечера бокса, который пройдет 18 июля в Алматы.
Менеджерская компания MTK Kazakhstan огласила пятую пару вечера бокса, который пройдет 18 июля в Алматы.
В поединке сойдутся непобежденные Нурдос Толебай (2−0, 1 КО) и Нуржан Макашбаев (0−0−2), выступающие в первом полусреднем весе. Формат поединка пока не уточняется.
В профи 19-летний Толебай дебютировал в октябре 2019 года и одержал две победы в Алматы. Дважды пока выступил и 24-летний Макашбаев, которые свои бои провел в марте и декабре 2019 года в России и свел вничью.
В предстоящем вечере бокса выступят только казахстанцы. Ранее объявлен четвертый поединок шоу — в нем Абай Толеш (5−0, 3 KO) сразится против Сапарбая Айдарова (4−0, 2 KO).
До этого стало известно, что в рамках этого вечера бокса выступят Турсынбай Кулахмет, который свой дебютный бой на профессиональном ринге проведет против Сагадата Рахманкулова (6−1−0, 4 КО), в прошлом сотрудничавшего с известной промоутерской компанией Top Rank.
В этом же вечере на
В главном бою сойдутся два непобежденных казахстанца Даурен Елеусинов (8−0−1, 7 КО) и Арман Рысбек (7−0, 6 КО). Вечер бокса 18 июля в Алматы пройдет без зрителей и в строгом соответствии со всеми правилами и с соблюдением